В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом
Один из членов экипажа погиб
фото из свободных источников
Утром 25 ноября в литовском Вильнюсе упал на дом и загорелся грузовой самолет DHL.
Об этом сообщает Delfi.
Полиция пообшила, что информация о падении самолета на двухэтажный жилой дом на улице Жирню поступила в 5:31.
В самолете были четыре человека: два пилота и два работника.
"Один человек погиб. Двоих членов экипажа освободили, они подают признали жизни, четвертого ищем", – сказал глава Департамента пожарной безопасности и спасения Ренатас Пожела.
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