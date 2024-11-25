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В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом

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Один из членов экипажа погиб

В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Утром 25 ноября в литовском Вильнюсе упал на дом и загорелся грузовой самолет DHL.

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Об этом сообщает Delfi.

Полиция пообшила, что информация о падении самолета на двухэтажный жилой дом на улице Жирню поступила в 5:31.

В самолете были четыре человека: два пилота и два работника.

"Один человек погиб. Двоих членов экипажа освободили, они подают признали жизни, четвертого ищем", – сказал глава Департамента пожарной безопасности и спасения Ренатас Пожела.

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