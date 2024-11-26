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Ковальчук: Я выиграл суд. Металлист должен был выплатить большую сумму – 400 тысяч долларов

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Но деньги так и не поступили

Ковальчук: Я выиграл суд. Металлист должен был выплатить большую сумму – 400 тысяч долларов

Фото: metalist.ua

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Бывший полузащитник "Металлиста" Кирилл Ковальчук вспомнил неудачный период в харьковском клубе времен президентства Сергея Курченко.

“В “Металлист” я шел как свободный агент. Я подписал контракт, в котором прописаны все условия. Знал, конечно, что будут задержки с выплатами на 2-3 месяца, но не переживал. Первоначально все контрактные обязательства выполнялись".

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"Затем последовали задержки. 8 месяцев сидел без зарплаты. Да, я выиграл суд. Мне должны были выплатить большую сумму – 400 тысяч долларов, но нет [не рассчитались]”, – признался экс-футболист.

Ковальчук выступал за "Металлист" в течение 2015 года (26 матчей, 1 ассист).

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Кирилл Ковальчук Металлист (расформирован 2016) (Харьков)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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