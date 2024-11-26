Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
Он уже работал в клубе
Фото: ФК Заря Луганск
Виктор Скрипник может снова возглавить луганскую "Зарю". Об этом сообщает ТаТоТаке.
“Судя по тому, что я слышу, у руководителей “Зари” возобновились консультации с Виктором Скрипником. Виктор Анатольевич сейчас повышал квалификацию в Германии, потому ждем идеальный ромбик”, – рассказал журналист Михаил Спиваковский.
Скрипник возглавлял "Зарю" с 2019 по 2022 годы, дважды приводил команду к бронзовым медалям Премьер-лиги. Специалист также работал с другими клубами, в частности "Вердером", "Ригой", "Ворсклой" и "Металлистом 1925".
В харьковском клубе он провел всего полгода, в течение которых команда вылетела из УПЛ, а затем не использовала возможность вернуться в элитный дивизион через "Турнир четырех".
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