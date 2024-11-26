  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
В тренде

Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке

Общие новости
Обновлено

Он уже работал в клубе

Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Виктор Скрипник может снова возглавить луганскую "Зарю". Об этом сообщает ТаТоТаке.

“Судя по тому, что я слышу, у руководителей “Зари” возобновились консультации с Виктором Скрипником. Виктор Анатольевич сейчас повышал квалификацию в Германии, потому ждем идеальный ромбик”, – рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Читайте такжеЭкс-кипер Зари: После матча с Десной Геллер покрыл Скрипника "половыми органами"

Скрипник возглавлял "Зарю" с 2019 по 2022 годы, дважды приводил команду к бронзовым медалям Премьер-лиги. Специалист также работал с другими клубами, в частности "Вердером", "Ригой", "Ворсклой" и "Металлистом 1925".

В харьковском клубе он провел всего полгода, в течение которых команда вылетела из УПЛ, а затем не использовала возможность вернуться в элитный дивизион через "Турнир четырех".

По теме
yellow-arrow
Боррель: Евросоюз не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов РФ
yellow-arrow
Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне
yellow-arrow
Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
Заря (Луганск) Виктор Скрипник Михаил Спиваковский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости