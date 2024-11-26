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Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента

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Блогер заявил, что наставник волков играет роль

Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента

Полісся

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Инсайдер Игорь Бурбас рассказал, как в житомирской команде называют главного тренера Имада Ашура.

"Когда Ашур пришел в "Полесье", то президент клуба очень часто посещал тренировки команды в межсезонье и смотрел на работу тренера. Мне рассказывали, что футболисты тогда дали прозвище Ашуру "актер".

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“Когда Геннадий Буткевич был на трибуне, начиналось: “Побежал! Прессинг! Билд-ап! Сюда! Прессингуем!”. Включал "режим Гвардиолы". Только президент пошел на обед или еще куда-то – сразу же садился на скамейку и смотрит. То есть играет на публику ради президента”, – сказал Бурбас в своей программе на YouTube.

Напомним, ранее Ашур высмеял инсайд Бурбаса, который "отправил" Бени Макуана в аренду в "Карпаты".

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Полесье (Житомир) Игорь Бурбас Геннадий Буткевич Имад Ашур
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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