Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
Блогер заявил, что наставник волков играет роль
Полісся
Инсайдер Игорь Бурбас рассказал, как в житомирской команде называют главного тренера Имада Ашура.
"Когда Ашур пришел в "Полесье", то президент клуба очень часто посещал тренировки команды в межсезонье и смотрел на работу тренера. Мне рассказывали, что футболисты тогда дали прозвище Ашуру "актер".
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“Когда Геннадий Буткевич был на трибуне, начиналось: “Побежал! Прессинг! Билд-ап! Сюда! Прессингуем!”. Включал "режим Гвардиолы". Только президент пошел на обед или еще куда-то – сразу же садился на скамейку и смотрит. То есть играет на публику ради президента”, – сказал Бурбас в своей программе на YouTube.
Напомним, ранее Ашур высмеял инсайд Бурбаса, который "отправил" Бени Макуана в аренду в "Карпаты".
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