Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне
По одному показателю отметка перешла за 30 тысяч
Генштаб ЗСУ
За сутки с 25 на 26 ноября Силы обороны уничтожили 1480 оккупантов, 19 артсистем и 20 бронемашин.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 733 830 (+1480) человек ликвидировано;
- танков - 9435 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 19 256 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 20 806 (+19) ед;
- РСЗО - 1254 ед;
- средства ПВО - 1004 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 552 (+72) ед;
- крылатых ракет - 2765 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 042 (+94) ед;
- специальной техники - 3683 (+2) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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