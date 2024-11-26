  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне
В тренде

Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

Общие новости

По одному показателю отметка перешла за 30 тысяч

Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За сутки с 25 на 26 ноября Силы обороны уничтожили 1480 оккупантов, 19 артсистем и 20 бронемашин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 733 830 (+1480) человек ликвидировано;
  • танков - 9435 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 256 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 20 806 (+19) ед;
  • РСЗО - 1254 ед;
  • средства ПВО - 1004 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 552 (+72) ед;
  • крылатых ракет - 2765 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30 042 (+94) ед;
  • специальной техники - 3683 (+2) ед.
По теме
yellow-arrow
Боррель: Евросоюз не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов РФ
yellow-arrow
Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
yellow-arrow
Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости