Боррель: Евросоюз не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов РФ

Европейский Союз в 2024 году с трудом достигал прогресса на пути к справедливому урегулированию войны России против Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что было выделено 122 млрд евро для Киева (включая 45 млрд чисто на военную помощь).

"Мы также только что решили использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы гарантировать эту помощь Украине в будущем. Но, несмотря на все это, нам не удалось предоставить Украине достаточные ресурсы для защиты от постоянных воздушных атак на ее гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Зима будет очень суровой для украинцев, с массовыми отключениями электроэнергии", - считает политик.

Как отметил верховный представитель ЕС по внешней политике, Евросоюз не предоставил Украине достаточное количество боеприпасов для того, чтобы предотвратить продвижение российских военных. Кроме того, по его мнению, участие солдат Северной Кореи в войне против Украины является «тревожным шагом» к интернационализации войны.

Дипломат назвал войну России против Украины «экзистенциальной угрозой» для Европейского Союза. По его мнению, победа России означала бы продолжение имперской политики, которая может угрожать Грузии и Молдове, усиливая нестабильность на границах ЕС.