Рекордное количество выпущенных беспилотников по Украине. Результаты работы ПВО
Более половины локально потеряны
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей. Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей:
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 188 вражеских БпЛА.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 76 "шахедов" в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
95 БпЛА - локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 дронов полетели в сторону Беларуси.
К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
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