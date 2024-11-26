Рекордное количество выпущенных беспилотников по Украине. Результаты работы ПВО

В ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей. Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей:

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

188 вражеских БпЛА.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 76 "шахедов" в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

95 БпЛА - локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 дронов полетели в сторону Беларуси.



К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.