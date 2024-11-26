Германия передаст Украине важные системы ПВО до конца года
Поддержка продолжится и дальше
DPA
До конца 2024 года Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.
Об этом в разговоре с журналистами в Киеве сказал руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
Он напомнил, что в последние дни Берлин отправил в Украину артиллерийские гаубицы, танки и боевые машины пехоты Marder.
"Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества.
Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля - предложенной в Германии даты федеральных выборов", - заверил Фройдинг.
В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять - малой (SLS).
По состоянию на начало октября четыре системы SLM и три SLS находились в Украине. После этого Минобороны ФРГ отчиталось о передаче двух систем SLM и SLS, а Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским обещал доставить еще одну систему IRIS-T до конца года.
Популярное сейчас
- Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
- Тренер Металлиста 1925 рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье
- Ливерпуль или Тоттенхэм? Забарный ответил на важный вопрос о своей карьере
- "Я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни": Рац - о части своей карьеры
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса