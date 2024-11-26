Шольц - о недавнем звонке Путину: Неприятный разговор

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал ZDF детали о телефонном звонке Путину, который он провел в этом месяце.

"Я посетил его перед войной и сказал ему свое мнение, а также очень четко сказал, что все, что он позже представил как причины войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", - сказал Шольц.

По словам канцлера, в этой Германии есть люди, которые верят, что простой телефонный звонок принесет мир на следующий день: "Конечно, это не так".

"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я также должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", - подчеркнул Шольц.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил главе Кремля.

Во время беседы канцлер осудил действия России в войне против Украины, призвав диктатора вывести войска и подняв вопрос возможных переговоров с Киевом.

После разговора Шольц заявил, что позиция Путина по войне осталась неизменной.