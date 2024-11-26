  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
В тренде

Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому

Общие новости
Обновлено

Банк остаётся в собственности государства

Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 26 ноября подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшему совладельцу Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В этом деле истцы, Коломойский, которому до национализации ПриватБанка принадлежало 41,6572% акций банка и компания Triantal, зарегистрированная на Кипре и связанная с экс-владельцами, которой принадлежало 16,8176%, пытались оспорить договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка.

"Приват Банк приветствует такое справедливое решение суда. Это пример того, что в нашей стране царит верховенство права, а независимые судьи работают в рамках действующего законодательства и демократических ценностей.

Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим владельцам, - отметила член Правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Кабинет министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.

По теме
yellow-arrow
Шольц - о недавнем звонке Путину: Неприятный разговор
yellow-arrow
"Правильно сделал". Скрипник удивил заявлением о переходе Довбика в Рому
yellow-arrow
Германия передаст Украине важные системы ПВО до конца года
суд Игорь Коломойский Приватбанк война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Нацбанк
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости