Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
Банк остаётся в собственности государства
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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 26 ноября подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшему совладельцу Игорю Коломойскому.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В этом деле истцы, Коломойский, которому до национализации ПриватБанка принадлежало 41,6572% акций банка и компания Triantal, зарегистрированная на Кипре и связанная с экс-владельцами, которой принадлежало 16,8176%, пытались оспорить договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка.
"Приват Банк приветствует такое справедливое решение суда. Это пример того, что в нашей стране царит верховенство права, а независимые судьи работают в рамках действующего законодательства и демократических ценностей.
Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим владельцам, - отметила член Правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.
Кабинет министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.
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