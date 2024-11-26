Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 26 ноября подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшему совладельцу Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В этом деле истцы, Коломойский, которому до национализации ПриватБанка принадлежало 41,6572% акций банка и компания Triantal, зарегистрированная на Кипре и связанная с экс-владельцами, которой принадлежало 16,8176%, пытались оспорить договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка.

"Приват Банк приветствует такое справедливое решение суда. Это пример того, что в нашей стране царит верховенство права, а независимые судьи работают в рамках действующего законодательства и демократических ценностей. Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим владельцам, - отметила член Правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Кабинет министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.