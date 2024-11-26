  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В НАТО призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты. И не только это
В тренде

В НАТО призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты. И не только это

Общие новости

Еще три пункта

В НАТО призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты. И не только это

freepik

Новина українською

Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине ракеты средней дальности для сдерживания и самозащиты. Об этом говорится в резолюции ПА НАТО, а также пишет народный депутат и глава украинской делегации Егор Чернев.

По словам депутата, речь идет о ракетах дальностью 1 000-5 500 км, которые могут наносить удары вглубь территории РФ по стратегически важным важным объектам, например Tomahawk.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", - пояснил Чернев.

Парламентарий пояснил, что этот пункт в резолюции "создает юридическую основу" для решения стран-членов НАТО о передаче таких ракет.

Кроме того, в тексте резолюции призвали:

  • активизировать "политические и практические усилия" для "скорейшего" приглашения Украины в НАТО;
  • поддерживать План победы президента Украины Владимира Зеленского и "формулу мира";
  • "оставаться верными принципу "ничего об Украине без Украины".

В конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей Плана победы.

По теме
yellow-arrow
Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении
yellow-arrow
61% украинцев считают, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй срок, - опрос
yellow-arrow
"Шахтер свой гол забьет". Пуканыч высказался о предстоящем поединке горняков с ПСВ
Украина НАТО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NATO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 16:50
Путінські глисти будуть у відчаї... барсел0х з гудвін0м можуть повіситись....
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 16:50
Путінські глисти будуть у відчаї... барсел0х з гудвін0м можуть повіситись....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости