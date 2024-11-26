В НАТО призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты. И не только это
Еще три пункта
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Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине ракеты средней дальности для сдерживания и самозащиты. Об этом говорится в резолюции ПА НАТО, а также пишет народный депутат и глава украинской делегации Егор Чернев.
По словам депутата, речь идет о ракетах дальностью 1 000-5 500 км, которые могут наносить удары вглубь территории РФ по стратегически важным важным объектам, например Tomahawk.
"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", - пояснил Чернев.
Парламентарий пояснил, что этот пункт в резолюции "создает юридическую основу" для решения стран-членов НАТО о передаче таких ракет.
Кроме того, в тексте резолюции призвали:
- активизировать "политические и практические усилия" для "скорейшего" приглашения Украины в НАТО;
- поддерживать План победы президента Украины Владимира Зеленского и "формулу мира";
- "оставаться верными принципу "ничего об Украине без Украины".
В конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей Плана победы.
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