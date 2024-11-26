В НАТО призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты. И не только это

Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине ракеты средней дальности для сдерживания и самозащиты. Об этом говорится в резолюции ПА НАТО, а также пишет народный депутат и глава украинской делегации Егор Чернев.

По словам депутата, речь идет о ракетах дальностью 1 000-5 500 км, которые могут наносить удары вглубь территории РФ по стратегически важным важным объектам, например Tomahawk.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", - пояснил Чернев.

Парламентарий пояснил, что этот пункт в резолюции "создает юридическую основу" для решения стран-членов НАТО о передаче таких ракет.

Кроме того, в тексте резолюции призвали:

активизировать "политические и практические усилия" для "скорейшего" приглашения Украины в НАТО;

поддерживать План победы президента Украины Владимира Зеленского и "формулу мира";

"оставаться верными принципу "ничего об Украине без Украины".

В конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей Плана победы.