61% украинцев считают, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй срок, - опрос
Также проводился опрос на тему выборов во время войны
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Большинство граждан Украины не хотели бы, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок
Об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг".
Так, 34% опрошенных считают, что действующий глава государства должен баллотироваться на второй срок.
В то же время 61% респондентов считают, что Зеленский не должен баллотироваться на второй президентский срок.
Также граждане ответили на вопрос о проведении выборов во время действия военного положения.
Так, даже если проведение выборов было условием со стороны международных партнеров для продолжения поддержки, 62% не поддерживают их проведение. А 27% высказались за.
Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC с 15 по 21 ноября 2024 года. Всего опрошено 1200 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 99% соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,8-2,9%.
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