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61% украинцев считают, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй срок, - опрос

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Также проводился опрос на тему выборов во время войны

61% украинцев считают, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй срок, - опрос

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Большинство граждан Украины не хотели бы, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок

Об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг".

Так, 34% опрошенных считают, что действующий глава государства должен баллотироваться на второй срок.

В то же время 61% респондентов считают, что Зеленский не должен баллотироваться на второй президентский срок.

61% украинцев считают, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй срок, - опрос - изображение 1

Также граждане ответили на вопрос о проведении выборов во время действия военного положения.

Так, даже если проведение выборов было условием со стороны международных партнеров для продолжения поддержки, 62% не поддерживают их проведение. А 27% высказались за.

61% украинцев считают, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй срок, - опрос - изображение 2

Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC с 15 по 21 ноября 2024 года. Всего опрошено 1200 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 99% соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,8-2,9%.

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Источник:
Цензор.НЕТ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
26.11.2024 в 17:03
61% 99%!
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
26.11.2024 в 17:03
61% 99%!
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0
0
Gudvin85 (Киев)
26.11.2024 в 16:26
Какие 61%? Там все 99,999999999%. При том, что 0,000000001 - это Какашкин
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Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 16:44
Ка.цап недобитий ! Не твоя свинособача справа, оцінювати, кого будуть українці обирати, кого ні ! У вас, ка.цапів, ніколи в історії виборів не було....
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