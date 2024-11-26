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Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении

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Об этом пишут корейские СМИ

Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить уже в среду Южную Корею с просьбой о помощи Украине в предоставлении необходимого вооружения.

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Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По данным источника, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, включающий противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

Аналитики ожидают, что Сеул займет осторожную позицию по просьбе после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных оговорках Москвы против подобных действий.

Спикер министерства обороны Южной Кореи отказался от комментариев.

"Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решения о своих последующих шагах", - отметил научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.

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