Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении
Об этом пишут корейские СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить уже в среду Южную Корею с просьбой о помощи Украине в предоставлении необходимого вооружения.
Об этом сообщает издание South China Morning Post.
По данным источника, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, включающий противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.
Аналитики ожидают, что Сеул займет осторожную позицию по просьбе после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных оговорках Москвы против подобных действий.
Спикер министерства обороны Южной Кореи отказался от комментариев.
"Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решения о своих последующих шагах", - отметил научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.
Популярное сейчас
- Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ
- Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
- Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
- "Был жадным". В Динамо раскрыли негативную черту звезды сборной Украины
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса