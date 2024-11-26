Reuters: РФ ускоряет наступление на востоке Украины: за неделю захвачено почти 235 км² территории
За ноябрь враг захватил около 600-667 кв. км украинской территории на востоке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней полномасштабного вторжения, заняв за последнюю неделю территорию площадью почти 235 квадратных километров. За ноябрь враг захватил около 600-667 кв. км украинской территории на востоке.
Об этом пишет Reuters.
"Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года, заняв за последний месяц территорию в половину Лондона", - говорится в материале.
Линия фронта протяженностью 1000 км (620 миль) была в основном статичной в течение двух лет, до последних, менее масштабных продвижений, которые начались в июле, напоминает агентство.
Reuters со ссылкой на независимую российскую новостную группу "Агентство", пишет, что армия РФ установила новые недельные и месячные рекорды по размеру оккупированной территории в Украине.
"Российская армия захватила почти 235 квадратных километров (91 квадратную милю) в Украине за последнюю неделю, что является недельным рекордом в 2024 году", - говорится в сообщении.
В ноябре российские войска заняли 600 кв. км, добавляет издание, ссылаясь на данные аналитического ресурса DeepState, который изучает кадры боевых действий и предоставляет карты линии фронта.
Как отмечает Reuters, война, по мнению некоторых западных и российских официальных лиц, вступает в "самую опасную" фазу. Россия использует северокорейские войска в войне против Украины, а Киев - ракеты, поставляемые Западом, для ответных ударов по территории России.
Отметим, что в Генштабе ВСУ сегодня, 26 ноября, заявили, что Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Со вторника общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 143. Оккупанты продолжают осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.
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