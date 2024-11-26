Экс-игрок Руха заявил о желании получить российское гражданство
Рагнар Сигурдссон в Рухе не закрепился, зато долго играл на России
fcrukh.com
Бывший защитник "
38-летний Сигурдссон после "Руха" отправился на Россию, где отыграл за казанский "Рубин" и "Ростов" 120 матчей (два гола, две голевые передачи).
"Да, я хотел бы получить русский паспорт! Я знаю русский язык. Разговариваю не так хорошо, как во времена, когда играл за "Ростов" и жил в России, но не так уж и плохо", - сказал он "РБ Спорт".
Сигурдссон сыграл за "Рух" всего один тайм (46 минут) в матче с "Десной" в 17-м туре УПЛ сезона 2020/21 (0:4).
На его счету 97 матчей, пять мячей и два результативных паса за сборную Исландии.
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Недавно он стал главным тренером датского "Орхуса" U-17.
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