Экс-игрок Руха заявил о желании получить российское гражданство

Бывший защитник " Руха " и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон заявил, что в будущем он был бы не против получить российское гражданство.

38-летний Сигурдссон после "Руха" отправился на Россию, где отыграл за казанский "Рубин" и "Ростов" 120 матчей (два гола, две голевые передачи).

"Да, я хотел бы получить русский паспорт! Я знаю русский язык. Разговариваю не так хорошо, как во времена, когда играл за "Ростов" и жил в России, но не так уж и плохо", - сказал он "РБ Спорт".

Сигурдссон сыграл за "Рух" всего один тайм (46 минут) в матче с "Десной" в 17-м туре УПЛ сезона 2020/21 (0:4).

На его счету 97 матчей, пять мячей и два результативных паса за сборную Исландии.

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Недавно он стал главным тренером датского "Орхуса" U-17.