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Зеленский проиграл бы Залужному на выборах президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА

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В тройке также Кирилл Буданов

Зеленский проиграл бы Залужному на выборах президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

42% граждан Украины проголосовали бы на президентских выборах за Валерия Залужного.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг".

Так, граждан спросили, за кого они отдали бы свой голос, если бы выборы президента проходили в ближайшую неделю.

42% опрошенных назвали экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне - посла в Великобритании, Валерия Залужного.

За действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22% опрошенных.

Главу ГУР МО Кирилла Буданова готовы поддержать 18%, а пятого президента Петра Порошенко - 10%.

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Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC с 15 по 21 ноября 2024 года. Всего опрошено 1200 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 99% соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,8-2,9%.

Зеленский проиграл бы Залужному на выборах президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА - изображение 1
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Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
26.11.2024 в 23:13
Це певно ті хто хоче відправити своїх жінок на фронт
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Комментарии 2
ВасяКулебяка (Козливка)
26.11.2024 в 23:13
Це певно ті хто хоче відправити своїх жінок на фронт
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
26.11.2024 в 23:00
Голос людей.
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