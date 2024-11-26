Зеленский проиграл бы Залужному на выборах президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА

42% граждан Украины проголосовали бы на президентских выборах за Валерия Залужного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг".

Так, граждан спросили, за кого они отдали бы свой голос, если бы выборы президента проходили в ближайшую неделю.

42% опрошенных назвали экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне - посла в Великобритании, Валерия Залужного.

За действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22% опрошенных.

Главу ГУР МО Кирилла Буданова готовы поддержать 18%, а пятого президента Петра Порошенко - 10%.

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Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC с 15 по 21 ноября 2024 года. Всего опрошено 1200 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 99% соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,8-2,9%.