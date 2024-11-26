Зеленский проиграл бы Залужному на выборах президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА
В тройке также Кирилл Буданов
42% граждан Украины проголосовали бы на президентских выборах за Валерия Залужного.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг".
Так, граждан спросили, за кого они отдали бы свой голос, если бы выборы президента проходили в ближайшую неделю.
42% опрошенных назвали экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне - посла в Великобритании, Валерия Залужного.
За действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22% опрошенных.
Главу ГУР МО Кирилла Буданова готовы поддержать 18%, а пятого президента Петра Порошенко - 10%.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC с 15 по 21 ноября 2024 года. Всего опрошено 1200 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 99% соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,8-2,9%.
Популярное сейчас
- Скандальный хавбек Шахтера скоро вернется в донецкий клуб
- "Думаю, он следующий", - Вернидуб назвал игрока, которого Кривбасс готов продать
- Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
- "Был жадным". В Динамо раскрыли негативную черту звезды сборной Украины
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Комментарии 2