Сапронов - про Цуренко: Девушки все разные, возраст возьмет свое
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Украинский спортивный функционер и бизнесмен Юрий Сапронов высказался о Лесе Цуренко.
"Я всегда говорил, что Лесе чуть-чуть не повезло на старте. Я хорошо помню ее в 15-16 лет, потому что год или два помогал Лесе финансово. Ее тогда тренировала мама Медведевых, госпожа Светлана.
Я не разделяю тот подход, который тогда был применен, потому что талантливую девушку пусть не "убили" как Лопатецкую (просто теннисную жемчужину навсегда потеряли из-за ошибок тренера и мамы), но огромное количество травм, которое она имеет сейчас, это отзвук тех тренировочных ошибок, которых при неокрепшем организме было предположено.
Девушки же все разные. Даяна Ястремская уже в 16 по физике, тестостероном была готова играть на взрослом уровне. Это нормально, они все разные нужно просто увидеть это и не торопиться. Леси – низкий поклон и большое спасибо.
Потому что она всегда за команду играет лучше, чем индивидуально. Всегда отдает себя всю. Возраст возьмет свое и просто не хватает бензина на третьи сети или дополнительные турниры. Дай Бог ей человеческого счастья, потому что она прекрасный человек, много отдавший себя сборной Украины и командному теннису. Низкий поклон", - сказал Сапронов.
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