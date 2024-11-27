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Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября

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Лига чемпионов вернулась на европейские поля очень насыщенно

Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP KOEN VAN WEEL

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"Ман Сити" упустил победу над "Фейенордом", ведя в счете 3:0

Главная сенсация дня. "Ман Сити" громил соперника аж до 75-й минуты благодаря дублю Холанда и голу Гюндогана, но дальше замены от Гвардиолы напрочь развалили игру команды. Серия неудач "Горожан" достигла 6 матчей. Так плохо у Пепа еще не было нигде.

Остальная ЛЧ: разгромы от "Барсы", "Арсенала", "Аталанты", "Атлетико", еще одно поражение "ПСЖ"

В матче грандов "ПСЖ" уступил "Баварии" из-за ошибки своего российского вратаря. Также во вторник было много разгромов. "Барса" одолела упершийся "Брест" благодаря гению Роберта Левандовского — он теперь 3-й в истории, кто забил в ЛЧ 100 голов. "Атлетико" катком проехался по "Спарте", а "Аталанта" уничтожила "Янг Бойз".

Наши в ЛЧ: Игнатенко проиграл, Степанов дебютировал, Балакин судил

Даниил Игнатенко вышел во втором тайме за "Слован" против "Милана" и после этого Россонери забили дважды; не самый удачный выход. Зато все отлично было у арбитра Николая Балакина в матче "Байера" с "РБ Зальцбург". В этом же поединке за "Фармацевтов" на фоне травм дебютировал еще один украинец Артем Степанов. Ему только 17, запоминайте это имя. Ну, а Александра Зинченко вы и так знаете - он отбегал 10 минут за "Арсенал" на поле "Спортинга", когда все было уже решено.

Михавко попал в ТОП-15 открытий 2024 года

Футбольная лаборатория CIES подводит итоги года, и защитник "Динамо" занял 14-е место в списке юных открытий 2024-го. Несомненно, это большой успех. 19-летний Михавко пробился в основу киевлян, набегал 1600 минут во всех турнирах, хотя и ошибок все еще хватает.

Слух дня: Ван Нистелрой возглавит "Лестер"

"Лисы" провели с голландцем собеседование и, кажется, у них все на мази. Ван Нистелрой остался без работы, когда Рубен Аморим возглавил "МЮ". "Лестер" же уволил Стива Купера на фоне плохих результатов — в АПЛ команда идет лишь 16-й.

Исландия осталась без главного тренера

Оге Харейде решил не просто покинуть сборную Исландии, которую возглавлял с 2023-го, но и в целом завершить карьеру. 71 год уже тренеру. Ранее он возглавлял Норвегию, Данию, целый ряд скандинавских клубов и выигрывал все местные чемпионаты.

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