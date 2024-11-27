Почти 1600 оккупантов и средство ПВО. Генштаб подытожил потери врага
Потери РФ перевалили за 735 тысяч
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1580 российских оккупантов, 48 бронемашин, 24 артистемы, средство ПВО и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 735410 (+1580) человек
- танков - 9449 (+14)
- боевых бронированных машин - 19304 (+48)
- артиллерийских систем - 20830 (+24)
- РСЗО - 1255 (+1)
- средства ПВО - 1005 (+1)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19616 (+64)
- крылатые ракеты - 2765 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 30126 (+84)
- специальная техника - 3687 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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Gudvin85 (Киев)
27.11.2024 в 08:28
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