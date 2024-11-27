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Почти 1600 оккупантов и средство ПВО. Генштаб подытожил потери врага

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Потери РФ перевалили за 735 тысяч

Почти 1600 оккупантов и средство ПВО. Генштаб подытожил потери врага

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1580 российских оккупантов, 48 бронемашин, 24 артистемы, средство ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 735410 (+1580) человек
  • танков - 9449 (+14)
  • боевых бронированных машин - 19304 (+48)
  • артиллерийских систем - 20830 (+24)
  • РСЗО - 1255 (+1)
  • средства ПВО - 1005 (+1)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19616 (+64)
  • крылатые ракеты - 2765 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30126 (+84)
  • специальная техника - 3687 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
27.11.2024 в 08:28
А вчера и позавчера сколько, а то я пропустил?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
27.11.2024 в 08:28
А вчера и позавчера сколько, а то я пропустил?
Ответить
0
1

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