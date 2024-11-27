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Команда Байдена сделает все возможное, чтобы Украина могла воевать в 2025 году, - Блинкен

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Команда Байдена сделает все возможное, чтобы Украина могла воевать в 2025 году, - Блинкен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что администрация президента Джо Байдена "будет делать все возможное", чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями для ведения войны в 2025 году.

"США продолжают увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороноспособности Украины на востоке", - указал он.

Блинкен отметил, что более 50 стран мира сейчас поддерживают Украину и добавил, что эта международная коалиция останется активной.

"Украина борется не только за себя, она борется за нас. То, о чем мы говорили с самого начала, и причина, почему так много стран привлечены к защите Украины, заключается в том, что агрессия, которую совершает Россия, направлена не только против Украины и ее народа. Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и являются необходимыми для поддержания мира и стабильности", - добавил госсекретарь США.

Напомним, ранее Блинкен уверял, что администрация Байдена планирует до инаугурации Трампа потратить каждый доллар, выделенный на помощь Украине.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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