Команда Байдена сделает все возможное, чтобы Украина могла воевать в 2025 году, - Блинкен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что администрация президента Джо Байдена "будет делать все возможное", чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями для ведения войны в 2025 году.
"США продолжают увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороноспособности Украины на востоке", - указал он.
Блинкен отметил, что более 50 стран мира сейчас поддерживают Украину и добавил, что эта международная коалиция останется активной.
"Украина борется не только за себя, она борется за нас. То, о чем мы говорили с самого начала, и причина, почему так много стран привлечены к защите Украины, заключается в том, что агрессия, которую совершает Россия, направлена не только против Украины и ее народа. Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и являются необходимыми для поддержания мира и стабильности", - добавил госсекретарь США.
Напомним, ранее Блинкен уверял, что администрация Байдена планирует до инаугурации Трампа потратить каждый доллар, выделенный на помощь Украине.
Популярное сейчас
- Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября
- ЛЧ. Бавария – ПСЖ 1:0. Смертные грехи Энрике, величие Нойера и тупость Дембеле
- ЛЧ. Манчестер Сити – Фейенорд 3:3. Катастрофа продолжается
- Экс-легионер Динамо проиграл суд по делу выплаты алиментов украинке. Он должен отдать 340 тысяч долларов
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса