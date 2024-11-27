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Более 80 запущенных шахедов с четырех направлений. Насколько хорошо отработала ПВО?

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Более 80 запущенных шахедов с четырех направлений. Насколько хорошо отработала ПВО?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 27 ноября 2024 года противник атаковал Украину 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 "шахедов" в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

48 БпЛА - локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 дронов вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.

Из-за падения обломков вражеских беспилотников повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан в Киевской области. Предварительно - без жертв и пострадавших.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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