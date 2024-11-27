Более 80 запущенных шахедов с четырех направлений. Насколько хорошо отработала ПВО?
Идеальная работа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 27 ноября 2024 года противник атаковал Украину 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 "шахедов" в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
48 БпЛА - локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 дронов вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.
Из-за падения обломков вражеских беспилотников повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан в Киевской области. Предварительно - без жертв и пострадавших.
Популярное сейчас
- Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября
- Левандовский бьет рекорды. Барселона — Брест 3:0. Видео голов и обзор матча
- 17-летний украинский форвард дебютировал за Байер в Лиге чемпионов
- Экс-легионер Динамо проиграл суд по делу выплаты алиментов украинке. Он должен отдать 340 тысяч долларов
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса