Украина получила большой транш финансовой помощи от США
Почти $5 миллиардов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления.
Всего в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов", - написал Шмыгаль в Telegram.
В середине ноября Шмыгаль заявил, что Украина привлечет 1 млрд долларов у Всемирного банка и дополнительные 150 млн евро у Евросоюза. Среди прочего, средства будут направлены на восстановление портовой инфраструктуры и проекты быстрого восстановления.
Популярное сейчас
- Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября
- Левандовский бьет рекорды. Барселона — Брест 3:0. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Бавария – ПСЖ 1:0. Смертные грехи Энрике, величие Нойера и тупость Дембеле
- Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса