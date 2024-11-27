Украина получила большой транш финансовой помощи от США

Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления.

Всего в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов", - написал Шмыгаль в Telegram.