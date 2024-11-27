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Украина получила большой транш финансовой помощи от США

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Почти $5 миллиардов

Украина получила большой транш финансовой помощи от США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления.

Всего в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов", - написал Шмыгаль в Telegram.

В середине ноября Шмыгаль заявил, что Украина привлечет 1 млрд долларов у Всемирного банка и дополнительные 150 млн евро у Евросоюза. Среди прочего, средства будут направлены на восстановление портовой инфраструктуры и проекты быстрого восстановления.

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Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
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