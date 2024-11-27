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Байден запросил у Конгресса огромную сумму на помощь для Украины - СМИ

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Байден запросил у Конгресса огромную сумму на помощь для Украины - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент США Джо Байден тайно обратился к законодателям с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на помощь Украине и восполнение запасов ранее переданного американского оружия. Об этом информирует Politico Pro, которое получило соответствующий документ.

Согласно запросу, который получило второе вышеупомянутое издание, административно-бюджетное управление Белого дома предположило, что Конгресс мог бы включить эту помощь в пакет решений, чтобы избежать риска прекращения поддержки при смене президентской администрации.

Из общей суммы 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.

Некоторые республиканцы уже осудили сообщение о запросе.

"Джо Байден только что отдал 4,7 миллиарда долларов налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен давать ему бесплатный подарок для дальнейшего саботирования мирных переговоров президента Трампа на выходе. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", - написал сенатор Майк Ли из штата Юта.

Напомним, на днях издание Bloomberg писало, что в последние месяцы своего правления Байден стремится укрепить позиции Украины в отношении России. Это связано с тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал быстро положить конец войне после прихода в Белый дом 20 января.

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Источник:
Politico Pro
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
27.11.2024 в 13:00
Точно кто-то в доле, за откат работают
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1
0
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
27.11.2024 в 13:00
Точно кто-то в доле, за откат работают
Ответить
1
0

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