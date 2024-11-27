Бывший министр Украины поделился впечатлениями после последней игры Динамо в Лиге Европы
Неожиданный комментарий
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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о разгромном поражении киевского "Динамо" в матче 4-го тура основного раунда Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша" (0:4).
"Смотрел "Динамо" - "Ференцварош". Первый тайм - молодцы, красавцы. Там красная карточка была совершенно на эмоциях - вне поля влетел в ногу. А во втором тайме просто взлетели.
Это, кстати, тоже история о войне. Ты можешь какой-то период отыграть, и тебе говорят: "Ну, красавец. На характере. Единство. Воля". А потом второй тайм, те же люди их размазывают просто. Футбол – это жизнь. Армия – это срез общества, политика – это срез общества, а футбол – это тоже срез того, что происходит каждый день в общинах, семьях", - сказал Кулеба в эфире Youtube-канала "Пряма Червона".
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