Судаков: Положение Лунина в Реале не отражает его настоящий потенциал

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос о ситуации Андрея Лунина в мадридском "Реале".

"Андрей – очень талантливый вратарь. Его положение в "Реале" не отражает его настоящий потенциал. Он усердно работает каждый день. Я уверен, что его время придет. Его терпение и профессионализм заслуживают огромного уважения", - сказал Судаков.

Напомним, что команды обоих футболистов сегодня сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов. "Шахтер" встретится с ПСВ, "Реал" - с "Ливерпулем".