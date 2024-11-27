  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Судаков: Положение Лунина в Реале не отражает его настоящий потенциал
В тренде

Судаков: Положение Лунина в Реале не отражает его настоящий потенциал

Общие новости

"Его время придет" (с)

Судаков: Положение Лунина в Реале не отражает его настоящий потенциал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос о ситуации Андрея Лунина в мадридском "Реале".

"Андрей – очень талантливый вратарь. Его положение в "Реале" не отражает его настоящий потенциал.

Он усердно работает каждый день. Я уверен, что его время придет. Его терпение и профессионализм заслуживают огромного уважения", - сказал Судаков.

Напомним, что команды обоих футболистов сегодня сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов. "Шахтер" встретится с ПСВ, "Реал" - с "Ливерпулем".

По теме
yellow-arrow
"У нас нет дома, мы странствующий клуб". Ассистент Пушича - о переездах Шахтера
yellow-arrow
Бывший министр Украины поделился впечатлениями после последней игры Динамо в Лиге Европы
yellow-arrow
Байден запросил у Конгресса огромную сумму на помощь для Украины - СМИ
Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости