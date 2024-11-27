Судаков: Положение Лунина в Реале не отражает его настоящий потенциал
"Его время придет" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос о ситуации Андрея Лунина в мадридском "Реале".
"Андрей – очень талантливый вратарь. Его положение в "Реале" не отражает его настоящий потенциал.
Он усердно работает каждый день. Я уверен, что его время придет. Его терпение и профессионализм заслуживают огромного уважения", - сказал Судаков.
Напомним, что команды обоих футболистов сегодня сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов. "Шахтер" встретится с ПСВ, "Реал" - с "Ливерпулем".
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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