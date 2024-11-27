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"У нас нет дома, мы странствующий клуб". Ассистент Пушича - о переездах Шахтера

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"У нас нет дома, мы странствующий клуб". Ассистент Пушича - о переездах Шахтера

Шахтар

Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Марино Пушича Крис ван дер Верден рассказал об адаптации "горняков" к постоянным переездам из-за войны.

"Шахтер" давно не играет дома, но все еще развивает хороших футболистов. Думаю, это действительно удивительно.

Мы много путешествуем, у нас нет дома, мы странствующий клуб, и то, как все игроки реагируют на эту ситуацию и принимают эту ситуацию, то это на самом деле удивительно. Они не жалуются. То есть вообще не жалуются.

Обычно ты идешь на работу, потом приходишь домой, общаешься со своим ребенком и женой. Футболисты всегда делают это по Facetime, общаются по телефону или пишут сообщения. Поэтому большое уважение и большой комплимент им за профессионализм", - сказал ван дер Верден.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Moro (Київ)
27.11.2024 в 16:00
це повний 3,14 з д е ц. Вони "не скаржаться", "велика повага". Та вже кажи прямо "герої України". Мабуть живуть в хостелах по 6 чоловік в номері, харчуються мівіною і подорожують на старенькому Мерсі Спрінтері. Як би цей "мандрівний" клуб помандрував на х у й - було б краще всім
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Комментарии 4
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Moro (Київ)
27.11.2024 в 16:00
це повний 3,14 з д е ц. Вони "не скаржаться", "велика повага". Та вже кажи прямо "герої України". Мабуть живуть в хостелах по 6 чоловік в номері, харчуються мівіною і подорожують на старенькому Мерсі Спрінтері. Як би цей "мандрівний" клуб помандрував на х у й - було б краще всім
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4
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Просто Квашин (Харків)
27.11.2024 в 16:12
Сєпари вкрай ох.уї.ли ! То пистуйте в Донецьк !
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tekutiev (донецк,Украина)
27.11.2024 в 16:34
отсоси тупая дырявая затычка
 
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tekutiev (донецк,Украина)
27.11.2024 в 16:33
на...й иди ты вместе с .....динамо
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