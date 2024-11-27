"У нас нет дома, мы странствующий клуб". Ассистент Пушича - о переездах Шахтера

Ассистент главного тренера "Шахтера" Марино Пушича Крис ван дер Верден рассказал об адаптации "горняков" к постоянным переездам из-за войны.

"Шахтер" давно не играет дома, но все еще развивает хороших футболистов. Думаю, это действительно удивительно.

Мы много путешествуем, у нас нет дома, мы странствующий клуб, и то, как все игроки реагируют на эту ситуацию и принимают эту ситуацию, то это на самом деле удивительно. Они не жалуются. То есть вообще не жалуются.

Обычно ты идешь на работу, потом приходишь домой, общаешься со своим ребенком и женой. Футболисты всегда делают это по Facetime, общаются по телефону или пишут сообщения. Поэтому большое уважение и большой комплимент им за профессионализм", - сказал ван дер Верден.