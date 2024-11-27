The Economist обнародовал приблизительные данные о потерях украинских военных

За время полномасштабного вторжения на войне против российских боевиков могли погибнуть от 60 до 100 тысяч человек. Около 400 тысяч солдат могли получить ранения.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на данные западной разведки, представителей оборонного ведомства, информацию из открытых источников и с сайта Ualosses.

"Цифры показывают, что более 0,5% довоенного мужского населения Украины боеспособного возраста (18-49 лет) было убито. Данные о потерях Украины не являются исчерпывающими, и не весь возраст солдат известен. Фактическая доля мужчин, погибших на войне, выше. Доля тех, кто ранен и не может продолжать сражаться, еще больше: если предположить, что от шести до восьми украинских солдат получают тяжелые ранения на каждого убитого в бою, то почти один из двадцати мужчин боеспособного возраста погиб или ранен настолько, что не может продолжать сражаться. Эти цифры не включают погибших среди гражданского населения, данных о которых очень мало. Считается, что погибло много десятков тысяч гражданских лиц", - говорится в публикации.

Последний раз потери Украины публично озвучивались в феврале 2024 года: тогда Владимир Зеленский заявил о 31 тысяче погибших военных.