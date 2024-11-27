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The Economist обнародовал приблизительные данные о потерях украинских военных

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The Economist обнародовал приблизительные данные о потерях украинских военных

Emilio Morenatti (AP)

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За время полномасштабного вторжения на войне против российских боевиков могли погибнуть от 60 до 100 тысяч человек. Около 400 тысяч солдат могли получить ранения.

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Об этом сообщает The Economist со ссылкой на данные западной разведки, представителей оборонного ведомства, информацию из открытых источников и с сайта Ualosses.

"Цифры показывают, что более 0,5% довоенного мужского населения Украины боеспособного возраста (18-49 лет) было убито. Данные о потерях Украины не являются исчерпывающими, и не весь возраст солдат известен.

Фактическая доля мужчин, погибших на войне, выше. Доля тех, кто ранен и не может продолжать сражаться, еще больше: если предположить, что от шести до восьми украинских солдат получают тяжелые ранения на каждого убитого в бою, то почти один из двадцати мужчин боеспособного возраста погиб или ранен настолько, что не может продолжать сражаться.

Эти цифры не включают погибших среди гражданского населения, данных о которых очень мало. Считается, что погибло много десятков тысяч гражданских лиц", - говорится в публикации.

Последний раз потери Украины публично озвучивались в феврале 2024 года: тогда Владимир Зеленский заявил о 31 тысяче погибших военных.

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Источник:
The Economist
Опубликовал: Александр Бураков
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