За время полномасштабной войны по состоянию здоровья в запас уволили 41 генерала ВСУ
Об этом заявили в ГУ коммуникаций ВСУ
фото из свободных источников
По данным Главного управления коммуникаций Вооруженных сил, с начала полномасштабной войны по состоянию здоровья с военной службы в запас был уволен 41 человек высшего офицерского состава.
Об этом заявили в ГУ коммуникаций ВСУ в ответ на запрос "Радио Свобода".
"По информации, предоставленной кадровым центром Вооруженных сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек офицерского состава", - говорится в сообщении.
Сообщается , что также за этот период один военный высший офицерский состав был принят на военную службу.
"Радио Свобода" уточняет, что в высший офицерский состав обычно входят офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.
"Запрос "Радио Свобода" касался того, сколько генералов списалось в запас за время полномасштабного вторжения по выводам военно-врачебных комиссий", - говорится в сообщении.
По данным "Украинской правды", в марте эксголовком ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптал были уволены с военной службы по состоянию здоровья. Залужный и Шаптала были уволены по заключению ВЛК о непригодности к военной службе с изъятием из военного учета.
Позже СМИ сообщили, что Залужный зимой, еще до назначения его на должность посла, прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии.
В апреле бывшая глава медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко уволилась с военной службы по состоянию здоровья и была снята с военного учета. Остащенко ушла из армии через два месяца после ее отставки с должности командующей Медсил.
В ноябре экскомандующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля уволили с военной службы на основании заключения ВЛК.
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