Ермак: Для переговоров с Россией необходимо вернуть ситуацию к состоянию на 23 февраля 2022 года

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только при условии согласия обеих сторон на завершение войны и возвращение к ситуации, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года.

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Об этом он написал в колонке Dagens industri, передает Главком.

Ермак отметил, что плодотворные переговоры возможны только тогда, когда у всех воюющих сторон есть желание прекратить борьбу.

"Кроме того, необходимо вернуть ситуацию хотя бы до состояния на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована", - отметил он.

Однако, как отмечает Ермак, сейчас Россия не заинтересована в мире, так как она демонстрирует переброску 11 тыс. северокорейских военных с потенциалом увеличения контингента до 100 тыс.

"Запуск Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности, способной нести ядерное оружие, по Днепру на прошлой неделе в сочетании с угрозами Путина относительно дальнейших ударов еще раз демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире. На каждый российский удар и ядерную угрозу необходимо отвечать с непоколебимой решимостью. Усиление режима санкций в сочетании с усилением военного и гражданского потенциала Украины, особенно нашей противовоздушной обороны, должно произойти немедленно. Поддержка Украины перед лицом этих вызовов должна быть устойчивой, длительной и долгосрочной", - считает Ермак.

Руководитель ОП добавил, что сейчас Европа должна активизироваться и установить собственный надежный стратегический подход. Усиливая оборонную, экономическую и дипломатическую составляющие, Европа сможет обеспечить длительный мир, безопасность и экономическую стабильность.