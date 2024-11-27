"Мое мнение однозначно", - Шевченко назвал своего фаворита на Золотой мяч-2020

Легенда украинского футбола, а сейчас президент УАФ Андрей Шевченко выразил мнение, что польский форвард Роберт Левандовски должен был получить "Золотой мяч" в 2020 году.

"Мое мнение однозначно: какой бы ни была формула, петиция, голосование или что-то еще — мой голос принадлежит Роберту Левандовски. Да, я бы точно поддержал идею отдать ему "Золотой мяч-2020", — сказал Шевченко.

Напомним, что France Football решил отказаться от вручения "Золотого мяча" в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Также недавно была информация от СМИ, что France Football изучает вопрос о вручении Левандовски "Золотого мяча" за 2020 год задним числом. Это якобы связано с тем, что отказ от вручения награды четыре года назад бросил тень на редакцию, и сейчас она хотела бы отбелить свою репутацию.