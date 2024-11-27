"Мое мнение однозначно", - Шевченко назвал своего фаворита на Золотой мяч-2020
Ходили слухи, что France Football хочет вручить Золотой мяч за 2020 год
Фото: facebook.com/shevaofficial
Легенда украинского футбола, а сейчас президент УАФ Андрей Шевченко выразил мнение, что польский форвард Роберт Левандовски должен был получить "Золотой мяч" в 2020 году.
"Мое мнение однозначно: какой бы ни была формула, петиция, голосование или что-то еще — мой голос принадлежит Роберту Левандовски. Да, я бы точно поддержал идею отдать ему "Золотой мяч-2020", — сказал Шевченко.
Напомним, что France Football решил отказаться от вручения "Золотого мяча" в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Также недавно была информация от СМИ, что France Football изучает вопрос о вручении Левандовски "Золотого мяча" за 2020 год задним числом. Это якобы связано с тем, что отказ от вручения награды четыре года назад бросил тень на редакцию, и сейчас она хотела бы отбелить свою репутацию.
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