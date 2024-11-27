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Кулеба: Итальянский эксперт говорил: Против кого вы воюете? Вам конец! Я напомнил ему финал ЛЧ 2005 года

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Дмитрий Кулеба также является футбольным болельщиком

Кулеба: Итальянский эксперт говорил: Против кого вы воюете? Вам конец! Я напомнил ему финал ЛЧ 2005 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал историю о том, как опыт футбольного болельщика помог ему в дипломатии.

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- Помогал ли вам футбол в дипломатии? Потому что есть много футбольных болельщиков, Реброва приглашали на встречу с Орбаном.

- Все эти истории с дарением футболки с фамилией и номером - это все регулярно происходило. Мы дарили, передавали все это, но футбольный опыт один раз помог мне победить в тяжелой битве в прямом эфире итальянского телевидения.

- Потому что они любят футбол?

- Да. Там был я и двое итальянских экспертов, оба просто чрезвычайно упоротые до невозможности. Хорошо, один до возможности, а другой - точно до невозможности.

Тот, что был упоротый до невозможности, начал мне рассказывать: "Против кого вы вообще воюете? Вам конец. Посмотрите на фронт - соглашайтесь сейчас, потому что все равно Россия победит. Тогда вам будет гораздо хуже".

Я ему напомнил финал Лиги чемпионов "Милан" - "Ливерпуль" (3:3). В первом тайме просто размазали "Ливерпуль" по полю, его не было вообще, а в итоге во втором тайме "Ливерпуль" забивает три гола и выигрывает по пенальти.

- А я думал, что вы ему напомнили чемпионат мира 2006 года. Кто тогда верил в Италию, где она была вообще.

- Поскольку я хотел сделать ему больно, я сказал это, - рассказал Кулеба.

Напомним, что в финале ЛЧ 2005 года "Ливерпуль" проигрывал "Милану" 0:3 после первого тайма, но во втором сравнял счет и выиграл трофей в серии пенальти.

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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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xfavcay (gwegweg)
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Комментарии 1
xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
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