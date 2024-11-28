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Трагедия Шахтера, безупречный Ливерпуль и награда Ямаля. Главные новости за 27 ноября

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 ноября

Трагедия Шахтера, безупречный Ливерпуль и награда Ямаля. Главные новости за 27 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 ноября.

Трагедия Шахтера

"Шахтер" потерпел тяжелое поражение в Эйндховене. Ведя в счете 0:2 после 86 сыгранных минут, "горняки" в меньшинстве трижды пропустили до финального свистка. От фиаско команду Пушича не спасло даже рекордное количество сейвов Ризныка в истории ЛЧ.

Безупречный Ливерпуль

"Ливерпуль" на "Энфилде" уверенно одолел "Реал". Судьба встречи была решена во втором тайме, в котором к тому же Салах с Мбаппе обменялись промахами с пенальти. Таким образом "мерсисайдцы" добыли 5 побед в 5 турах. Кроме подопечных Слота никто без потерь в ЛЧ не обошелся.

Работа для Нистелрой

Рууд ван Нистелрой в ближайшее время будет назначен тренером клуба АПЛ. Эту информацию подтвердил Романо. Напомним, ранее легендарный форвард работал временным коучем в "Манчестер Юнайтед" после увольнения тен Хага. В 4 матчах при Нистелрое МЮ выиграл трижды.

Тедеско все?

Доменико Тедеско может быть уволен. Бельгийская ассоциация рассмотрит решение о потенциальной отставке коуча национальной команды в четверг. Тедеско потерял раздевалку и некоторые звезды отказываются играть за сборную. Напомним, Бельгия в плей-офф ЛН будет соперником Украины.

Награда Ямаля

Ожидаемо. Ламин Ямаль выиграл премию Golden Boy 2024, которая вручается лучшему футболисту до 21 года. Звездный вингер "Барселоны" получит свою награду 16-декабря в Турине. Ранее идентичные награды получали Педри и Гави. А последним обладателем был Джуд Беллингем.

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