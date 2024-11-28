Более 1200 оккупантов и 60 единиц автотехники. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
Всего выведено из строя 140 единиц российской техники
Zelenskiy Official
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1220 оккупантов, 1 танк и 22 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.11. 24 ориентировочно составили:личный состав - около 736630 (+1220) танки - 9450 (+1) ББМ - 19306 (+2) артиллерийские системы - 20852 (+22) РСЗО - 1255 (+0) средства ПВО - 1005 (+0) самолеты - 369 (+0) вертолеты - 329 (+0) БПЛА ОТР - 19661 (+45) крылатые ракеты - 2765 (+0) корабли/катера - 28 (+0) подводные лодки - 1 (+0) специальная техника - 3697 (+10) автомобильной техники и автоцистерны - 30186 (+60)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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