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Более 1200 оккупантов и 60 единиц автотехники. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

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Всего выведено из строя 140 единиц российской техники

Более 1200 оккупантов и 60 единиц автотехники. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1220 оккупантов, 1 танк и 22 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.11. 24 ориентировочно составили:

личный состав - около 736630 (+1220)

танки - 9450 (+1)

ББМ - 19306 (+2)

артиллерийские системы - 20852 (+22)

РСЗО - 1255 (+0)

средства ПВО - 1005 (+0)

самолеты - 369 (+0)

вертолеты - 329 (+0)

БПЛА ОТР - 19661 (+45)

крылатые ракеты - 2765 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

специальная техника - 3697 (+10)

автомобильной техники и автоцистерны - 30186 (+60)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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