Администрация президента США Джо Байдена давит на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить свои вооруженные силы для войны с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США.

"Россияне на самом деле делают успехи, устойчивые успехи на востоке, и они начинают оттеснять украинские войска в Курской области... Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данный момент", - заявил он.

Позже советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин ответил на призывы США к снижению мобилизационного возраста, отметив, что обещанное вооружение не поступает вовремя, и не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат. Партнеры имеют полный доступ к данным и могут сравнить обещания с реальным выполнением. Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодыми ребятами на фронте", - подчеркнул Литвин.

Как известно, в Украине военнообязанными являются мужчины с 25 до 60 лет.