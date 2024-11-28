США призывают Украину мобилизовать юношей с 18 лет - известна реакция Офиса президента
"Не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат" (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Администрация президента США Джо Байдена давит на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить свои вооруженные силы для войны с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США.
"Россияне на самом деле делают успехи, устойчивые успехи на востоке, и они начинают оттеснять украинские войска в Курской области... Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данный момент", - заявил он.
Позже советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин ответил на призывы США к снижению мобилизационного возраста, отметив, что обещанное вооружение не поступает вовремя, и не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.
"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.
Партнеры имеют полный доступ к данным и могут сравнить обещания с реальным выполнением.
Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодыми ребятами на фронте", - подчеркнул Литвин.
Как известно, в Украине военнообязанными являются мужчины с 25 до 60 лет.
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