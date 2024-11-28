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Ракетно-дроновый удар по энергетике с использованием 188 воздушных целей. Результаты работы ПВО

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97 БПЛА и 5 типов ракет

Ракетно-дроновый удар по энергетике с использованием 188 воздушных целей. Результаты работы ПВО

Міністерство оборони України

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В ночь на 28 ноября 2024 года противник нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:

  • 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской обл. - рф. по Харьковщине;
  • 57 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл;
  • 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
  • 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие:

  • 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";
  • 3 КАР Х-59/69;
  • 35 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских дрона локально потеряно).

Ракетно-дронный удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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