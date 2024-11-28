Ракетно-дроновый удар по энергетике с использованием 188 воздушных целей. Результаты работы ПВО
97 БПЛА и 5 типов ракет
Міністерство оборони України
В ночь на 28 ноября 2024 года противник нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:
- 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской обл. - рф. по Харьковщине;
- 57 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл;
- 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
- 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие:
- 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";
- 3 КАР Х-59/69;
- 35 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских дрона локально потеряно).
Ракетно-дронный удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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