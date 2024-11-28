Противопехотные мины, дроны, боеприпасы для HIMARS. Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на сумму 725 миллионов долларов для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Этот пакет станет одним из крупнейших, предоставленных в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений.

Ожидается, что в пакет войдет:

Противотанковое оружие для сдерживания российских войск.

Противопехотные мины, несмотря на их спорный статус.

Беспилотники и ракеты Stinger.

Боеприпасы для HIMARS, включая кассетные боеприпасы, используемые в ракетах GMLRS.

По словам одного из чиновников, официальное уведомление Конгресса о пакете мер может поступить уже в понедельник, 2 декабря. Содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед подписью Байдена.