Сибига - после массированного удара России: Мы должны принудить Путина к миру силой

Министр иностранных дел Андрей Сибига после российского массированного обстрела Украины утром в четверг заявил о необходимости силой принудить диктатора РФ Владимира Путина к миру.

"Очередной российский ракетный и беспилотный обстрел, направленный на мирных жителей и энергосеть, вызвал перебои с электроэнергией по всей Украине.

Путин не хочет мира. Мы должны силой заставить его к миру. Прочность нашего воздушного щита, дальнобойность и санкции против его боевой машины", - написал глава МИД в соцсети X.

В четверг, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 91 ракету различного типа и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 вражеских беспилотника были локально потеряны.