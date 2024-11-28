Сибига - после массированного удара России: Мы должны принудить Путина к миру силой
Агрессор понимает только язык силы
фото из свободных источников
Министр иностранных дел Андрей Сибига после российского массированного обстрела Украины утром в четверг заявил о необходимости силой принудить диктатора РФ Владимира Путина к миру. "Очередной российский ракетный и беспилотный обстрел, направленный на мирных жителей и энергосеть, вызвал перебои с электроэнергией по всей Украине. Путин не хочет мира. Мы должны силой заставить его к миру. Прочность нашего воздушного щита, дальнобойность и санкции против его боевой машины", - написал глава МИД в соцсети X. В четверг, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 91 ракету различного типа и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 вражеских беспилотника были локально потеряны.
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Источник:Андрій Сибіга
Опубликовал: Александр Бураков
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