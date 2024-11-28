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Одна из европейских стран передала Украине три пусковые установки Patriot

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Одна из европейских стран передала Украине три пусковые установки Patriot

Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о поставке Украине трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Украинцам предстоит тяжелая зима, поскольку разрушительные авиаудары продолжаются и продолжаются. Поэтому мы поставили им три ЗРК Patriot.

Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру.

Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", - написал Брекельманс в X.

По словам президента Владимира Зеленского, 28 ноября Россия ударила по гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины ракетами "Калибр" с кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что полное выполнение договоренностей с партнерами, в частности, по ПВО - это то, что "больше всего нужно".

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2024 в 15:01
Не одна з європейських країн, а Нідерланди, мабуть вражені грою Шахтаря
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2024 в 15:01
Не одна з європейських країн, а Нідерланди, мабуть вражені грою Шахтаря
Ответить
0
0

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