Одна из европейских стран передала Украине три пусковые установки Patriot
Вовремя
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о поставке Украине трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
"Украинцам предстоит тяжелая зима, поскольку разрушительные авиаудары продолжаются и продолжаются. Поэтому мы поставили им три ЗРК Patriot.
Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру.
Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", - написал Брекельманс в X.
По словам президента Владимира Зеленского, 28 ноября Россия ударила по гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины ракетами "Калибр" с кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что полное выполнение договоренностей с партнерами, в частности, по ПВО - это то, что "больше всего нужно".
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