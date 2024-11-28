Одна из европейских стран передала Украине три пусковые установки Patriot

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о поставке Украине трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Украинцам предстоит тяжелая зима, поскольку разрушительные авиаудары продолжаются и продолжаются. Поэтому мы поставили им три ЗРК Patriot. Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", - написал Брекельманс в X.

По словам президента Владимира Зеленского, 28 ноября Россия ударила по гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины ракетами "Калибр" с кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что полное выполнение договоренностей с партнерами, в частности, по ПВО - это то, что "больше всего нужно".