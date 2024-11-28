Ермак заявил о готовности провести второй Саммит мира в ближайшем будущем
Еще могут успеть
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем. Наработанная с партнерами мирная рамка станет основой для встречи. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике".
"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для Второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем.
И это наш общий успех. И география поддержки Украины продолжает расширяться от Северной Америки до Африки, от Европы до Азии", - сказал руководитель ОПУ.
По словам главы ОП, Украина готова быть "оплотом" стабильности развития, и ей есть что предложить миру, прежде всего в сфере ІТ, кибербезопасности, инвестиционных технологий и других сфер.
"Мы уверены, что вместе с партнерами обновим нашу страну, мы станем новым символом устойчивости и прогресса", - подчеркнул Ермак.
Напомним, первый Саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии. На нем обсуждалась ядерная безопасность, продовольственная безопасность, обмен пленными и возвращение похищенных РФ украинских детей.
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