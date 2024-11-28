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Ермак заявил о готовности провести второй Саммит мира в ближайшем будущем

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Ермак заявил о готовности провести второй Саммит мира в ближайшем будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем. Наработанная с партнерами мирная рамка станет основой для встречи. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике".

"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для Второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем.

И это наш общий успех. И география поддержки Украины продолжает расширяться от Северной Америки до Африки, от Европы до Азии", - сказал руководитель ОПУ.

По словам главы ОП, Украина готова быть "оплотом" стабильности развития, и ей есть что предложить миру, прежде всего в сфере ІТ, кибербезопасности, инвестиционных технологий и других сфер.

"Мы уверены, что вместе с партнерами обновим нашу страну, мы станем новым символом устойчивости и прогресса", - подчеркнул Ермак.

Напомним, первый Саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии. На нем обсуждалась ядерная безопасность, продовольственная безопасность, обмен пленными и возвращение похищенных РФ украинских детей.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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shura73 (угледар)
28.11.2024 в 15:50
носятся со своими планами и мирными саммитами как с писаной торбой.что они дали? пользы никакой.одна болтовня.обкуренный и его завхоз и.о.президента
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2
0
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
28.11.2024 в 15:50
носятся со своими планами и мирными саммитами как с писаной торбой.что они дали? пользы никакой.одна болтовня.обкуренный и его завхоз и.о.президента
Ответить
2
0

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