Ермак заявил о готовности провести второй Саммит мира в ближайшем будущем

Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем. Наработанная с партнерами мирная рамка станет основой для встречи. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике".

"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для Второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем. И это наш общий успех. И география поддержки Украины продолжает расширяться от Северной Америки до Африки, от Европы до Азии", - сказал руководитель ОПУ.

По словам главы ОП, Украина готова быть "оплотом" стабильности развития, и ей есть что предложить миру, прежде всего в сфере ІТ, кибербезопасности, инвестиционных технологий и других сфер.

"Мы уверены, что вместе с партнерами обновим нашу страну, мы станем новым символом устойчивости и прогресса", - подчеркнул Ермак.

Напомним, первый Саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии. На нем обсуждалась ядерная безопасность, продовольственная безопасность, обмен пленными и возвращение похищенных РФ украинских детей.