Ровно пятнадцать лет назад. Максим Коваль и его самый важный перформанс

В 2009-м донецкий “Шахтер” выиграл последний Кубок УЕФА, полтавская “Ворскла” стала обладателем кубка Украины, а национальной сборной руководил Алексей Михайличенко, чья работа подытожилась трагедией имени Греции и слезами Шевченко.

Календарный год получился богатым на многочисленные события, и среди локальных точно присутствует сейв Максима Коваля. Болельщики, а особенно совсем юная аудитория, были в восторге — на тот момент 16-летний вратарь, который годился в товарищи многим школьникам, отразил пенальти, нанесенный Артемом Милевским. Да, это еще те дни, когда “Миля” мог генерировать до двадцати голов за кампанию и обладал бешеной популярностью — собственно, ее частичка досталась Максу и сделала его известным на всю Украину. Вспоминаем тот самый матч в Запорожье — на секундочку, прошло целых пятнадцать лет.

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По состоянию на конец осени 2010-го “Динамо” Газзаева демонстрировало чемпионское шествие. Если в ЛЧ дела выглядели паршиво (квартет с казанским “Рубином”, “Барселоной” и “Интером” оказался тесноватым), то вот в УПЛ было действительно чем похвастаться. В 13-х встречах киевляне набрали 35 очков, причем смачно прошлись по “Шахтеру” (3:0; Милевский — дубль, еще один мяч в активе Ярмоленко). С отличным настроением и гандикапом в 3 балла над ближайшим преследователем, — харьковским “Металлистом”, — 29 ноября “бело-синие” наведались в Запорожье.

Тамошний “Металлург” отнюдь не блистал, но удерживал баланс над зоной вылета — 12 пунктов хватило, чтобы опередить в турнирной таблице “Зарю”, “Закарпатье”, “Черноморец” и “Кривбасс”. Примечательно, что почти половина из общего зачета была добыта в трех последних турах — благодаря перестрелке с “Карпатами” (3:3), продуктивному выезду в Ужгород (3:0) и ничьи в Одессе (0:0). Владимир Ходус, назначенный в сентябре исполняющим обязанности, взял свое против других претендентов на выживание, и Коваль сыграл в этом не последнюю роль.

16 лет и 11 месяцев — не преграда для дебюта. Наша лига знает достаточно примеров, когда задействовали очень молодых футболистов — тот же Кирилл Дегтярь, который лидирует в соответствующем списке, вышел против “Металлиста” в мае 2023-го в возрасте 15 лет, 5 месяцев и 8 дней.

Впрочем, никто не будет спорить, что появление Макса запомнилось едва ли не лучше всего. Ни “Закарпатью”, ни “Черноморцу”, как это понятно из цифр, не удалось “распечатать” тинейджера. Но впереди — действующий чемпион, и здесь, на первый взгляд, все считывалось.

В новейшей истории команды провели 48 поединков, в которых представитель Запорожья пропустил 117 голов и зафиксировал лишь две победы — в середине 90-х и в 2005-м (еще и на стадионе имени Валерия Лобановского). Валерий Газзаев не собирался нарушать положительную тенденцию и привез с собой сильнейших из доступных — Шевченко, Милевского, Шовковского, Гусева, Вукоевича, Нинковича, потихоньку расцветал Роман Еременко, которого через сезон продали за почти 13 миллионов евро (финн до сих пор присутствует в топ-десятке рекордных продаж столичного клуба).

Не сказать, что и в “Металлурге” не было интересных персонажей (некоторые из них реализовали свои возможности, или были близки к этому) — Ходус выставил, например, Владимира Полевого (делегата в сборную Украины), Евгения Опанасенко, Владимира Аржанова, мы уже молчим о Тарасе Степаненко и Сергее Кривцове. На “воротах”, понятное дело, находился Коваль.

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Главная черта матча — это то, что “Металлург” не испугался и попытался навязать свои правила еще со старта. Было очевидно, что киевляне побегут вперед, и хозяева со своей стороны рассчитывали, что смогут воспользоваться свободными зонами — вопрос заключался разве что в том, надолго ли их станет в контексте динамики.

И к середине тайма запорожцы действительно несколько раз выскочили в опасные контратаки — следует отметить Дариуса Мицейку, который заставил “включиться” Александра Шовковского на 20 минуте; сюда же запишем контрвыпад Аржанова — жаль, что Артур Каськов не успел замкнуть шикарный прострел.

"Динамо" тоже не сидело сложа руки и постоянно проверяло Коваля на бдительность и прочность — то Еременко нанес дальний удар, то Милевский и Гусев на двоих смастерили атаку, но вратарь самоотверженно бросился на мяч. В “девятку” запустил Андрей Николаевич, однако и здесь последний защитник отработал на “ура” — оператор поймал кадр, как Шевченко несколько нервно покусывал ногти.

В начале второго тайма Милевский в очередной раз побеспокоил Максима — сложился в падении и целил в правый угол. Коваль прыгнул, мяч срикошетил от штанги и едва не пересек линию; стадион выдохнул, когда в суматохе, вызванной борьбой, стало понятно, что парень контролирует ситуацию.

На 66 минуте Аржанов должен был открывать счет, но подвело мастерство, а на 79-й Каськов нанес добротный удар — Шовковскому пришлось попотеть, чтобы отвести угрозу. “Металлург” продолжал искать разрывы между линиями, однако выглядел логично измученным - и вот здесь гости пошли в финальный штурм. Запорожцы подсели к собственной штрафной площадке, были готовы отбиваться любой ценой, и на 90+4 круглый растворился среди игроков в красном. Вердикт Юрия Можаровского — пенальти.

По правде, как минимум, спорный — арбитр не оценил момент, как следует, окруженный разъяренными и протестующими футболистами с обеих сторон, побежал к боковому и только тогда после коротких переговоров указал на одиннадцатиметровую отметку. Было сложно разобраться (после матча продолжались целые дискуссии), но что поделаешь — Милевский подобрал мяч и стал напротив Коваля. Короткий разбег и...

Максим не думал, действовал по удару, отбил перед собой, но с достаточной силой, чтобы мяч отлетел подальше. Стадион заревел, не веря в увиденное. Кто-то бы сказал, что “Миля” виноват, ведь подошел к делу бесхитростно (мол, почему по центру, а не в угол ворот?), однако люди, которые знают, что такое вратарское ремесло, всегда подчеркнут - нет, друзья, здесь в игру вступил именно Коваль.

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После финального свистка фамилия «Коваль» не сходила с уст.

“Куда будет бить Милевский, не угадывал. Тренер мне всегда говорит: реагируй на мяч. Я так и делаю. Что было после матча? Честно говоря, плохо помню, что было после финального свистка. Но уверен, что более счастливого человека, чем я, на поле не было. Отдельные фрагменты всплывают в памяти — то, как ко мне подходили болельщики, хвалили, ребята из команды тоже обнимали, тоже хлопали по плечу”, — поделился впечатлениями наш герой.

“Не знаю, как Максиму удается действовать так хладнокровно, но мы его игрой довольны сполна. Все свои три матча в Премьер-лиге он сохраняет ворота на замке. Ну, а сегодня наша команда сыграла лучший матч в сезоне. Если бы киевляне забили этот гол, было бы несправедливо”, — подчеркнул радостный Ходус.

“Поздравляю “Металлург” с ничьей. Они действительно продемонстрировали необычную, я бы даже сказал, запредельную самоотдачу. А нереализованный пенальти — своеобразная награда за это. Если бы Милевский забил, я бы обрадовался нашей победе. Поскольку получилось по-другому, мы расстроены, что не выиграли матч. У нас было достаточно моментов, но, к сожалению, подвела реализация. К тому же хорошо сыграл юный вратарь хозяев, можно сказать — блестяще. Плюс, на последней минуте взять пенальти... Видимо, такие игроки становятся великими футболистами”, — резюмировал Газзаев перед журналистами.

Тогда эти слова казались пророческими, по крайней мере, в них хотелось верить. Все развивалось стремительно и, что важно, Коваль не испугался пребывания в эпицентре событий. Парень справился с одиннадцатиметровым от Фернандиньо (правда, “Шахтер” торжествовал 2:0), присоединился к нескольким ключевым обыгрышам (например, над “Кривбассом”, “Оболонью”, “МетаДоном”) и поспособствовал тому, что его клуб финишировал девятым.

22 матча, 26 пропущенных и 6 клиншитов — хорошая персональная статистика, достойная внимания. Поэтому 26 июля “Динамо” объявило о приобретении Коваля за 3,10 миллиона евро; похоже, что в Киеве, в частности, решили, что своих “обидчиков” лучше держать возле себя.

О чем мы? Невыигрыш в Запорожье не стал чем-то вопиющим, учитывая планы “бело-синих”, но вследствие совокупности последующих ошибок конкретные эпизоды мозолили глаз. В марте “динамовцы” сенсационно спасовали перед “Закарпатьем” (0:1; постарался Александар Тришович), не раскусили “Ильичевец” (1:1), вернулись ни с чем из Львова (“приятный” сюрприз подсунул Вильям Батиста) и напоследок уступили “Шахтеру” 0:1. Конечный результат? “Оранжево-черные” обогнали прямого конкурента на 6 очков; если Газзаев и где-то анализировал упущенные шансы, то стопроцентно вспомнил нового подопечного.

Что касается Коваля, то он еще долго котировался — в 2011-м был назван самым перспективным юниором Европы (показательно, что ниже расположились Шиме Врсалько, Стефан де Врей, Гранит Джака, Кевин де Брюйне и Люк де Йонг), в 2013-м стал лучшим молодым игроком по версии УЕФА и World Soccer, тогда же получил награду от УПЛ, как лучший вратарь розыгрыша 2012/13.

В то же время снижение требований, проигранная конкуренция “вечно первому” СаШо, бесполезные путешествия по арендам, прежде всего, в “Оденсе” и “Депортиво” (кто-то помнит феерическую красную карточку против “Эйбара”?) показали, что Максу не хватает выдержки, чтобы раз за разом доказывать свою квалификацию. В двадцать пять исполнитель уехал в Саудовскую Аравию, в двадцать девять оказался в приднестровском “Шерифе”, не так давно был в Греции, а сегодня представляет цвета казахского “Елимая”. 9 декабря Ковалю исполнится только тридцать два — еще молодой возраст для амплуа, однако потерянный для его имени.

Фото - UA-Футбол