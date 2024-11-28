Путин: РФ подбирает цели для поражения Орешником, это могут быть центры принятия решений в Киеве

Российский диктатор Владимир Путин угрожает новыми ударами по Украине, в частности по Киеву.

Его цитируют российские СМИ.

По его словам, Россия якобы имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник".

Также диктатор заявил, что серийное производство систем "Орешник" уже начато.

"Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины, это могут быть центры принятия решений в Киеве", - отметил президент страны-оккупанта.

Напомним, что 21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".