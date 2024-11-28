Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов
Закон подписан президентом
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 11416-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения".
Об этом говорится на странице Верховной Рады в карточке этого закона.
Закон предусматривает, в частности:
- увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
- введение авансовых взносов для АЗС;
- установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;
- установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;
- помесячная отчетность по НДФЛ.
Напомним, 27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку, которая предусматривает повышение налогообложения для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.
10 октября парламент принял в целом законопроект №11416-д о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в условиях действия военного положения, который предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, налога на прибыль банков до 50% за 2024 год и увеличение ряда других налогов и сборов.
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