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Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов

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Закон подписан президентом

Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 11416-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения".

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Об этом говорится на странице Верховной Рады в карточке этого закона.

Закон предусматривает, в частности:

  • увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
  • введение авансовых взносов для АЗС;
  • установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;
  • установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;
  • помесячная отчетность по НДФЛ.

Напомним, 27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку, которая предусматривает повышение налогообложения для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

10 октября парламент принял в целом законопроект №11416-д о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в условиях действия военного положения, который предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, налога на прибыль банков до 50% за 2024 год и увеличение ряда других налогов и сборов.

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