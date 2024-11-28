Кипр отозвал гражданство у Коломойского, - СМИ

Власти Кипра отозвали паспорта у 77 человек, получивших гражданство с помощью противоречивой схемы "золотых виз". Об этом пишет Politico со ссылкой на кипрские СМИ.

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Среди них – российский олигарх Алексей Кузьмичев, "металлургический барон" Олег Дерипаска, бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк и украинский миллиардер и экс-владелец "Днепра" Игорь Коломойский, арестованный в Киеве по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Как пишет издание, причинами аннулирования паспортов являются ложные декларации, криминальное прошлое и несоответствие требованиям натурализации.

Схема "золотых виз", созданная в 2013 году, принесла Кипру около 7 млрд. евро. Крупнейшими участниками схемы были граждане России и Китая.

В начале этого года США и Кипр объявили, что усилит свое сотрудничество с целью повышения способности Кипра противодействовать и преследовать незаконные финансовые операции при поддержке Министерства юстиции США и ФБР.