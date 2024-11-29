  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября
В тренде

Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября

Общие новости

Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа четверга?

Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Динамо - Виктория 1:2. Киевляне потеряли теоретические шансы на прямой выход в 1/8 финала ЛЕ

Матч против "Виктории Пльзень" не стал переломным для подопечных Александра Шовковского. И хоть они смогли забить свой первый гол в этом сезоне ЛЕ, киевляне так и не смогли добыть первые очки после пяти туров. Поражение от чешской команды.

Артем Довбик забил и отдал ассист, впрочем, оба раза из офсайда

Центральный матч 5-го тура Лиги Европы состоялся в Лондоне, где "Тоттенхэм" принимал "Рому". Матч получился интересным и не только потому, что в стартовом составе гостей вышел украинец Артем Довбик. Римляне дважды сравнивали счет в этом поединке, оба раза "шпоры" забивали первыми (2:2).

Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций

На этот раз нападающий забил в ворота немецкого "Хайденхайма". "Челси" побеждает со счетом 2:0. Таким образом, у Михаила в текущем сезоне ЛК уже 3 гола и 3 ассиста (в 4-х сыгранных матчах). И он является одним из лидеров турнира по показателю гол+пас.

Бывший тренер Челси официально возглавил клуб из Чемпионшипа

На своем официальном сайте "Ковентри Сити" объявил о назначении Фрэнка Лампарда новым главным тренером клуба. 46-летний англичанин подписал контракт с "небесно-голубыми" на два с половиной года. На данный момент его новый клуб занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 17 очками после 17-ти сыгранных туров.

Огненный и дебютный матч Аморима. МЮ победил Буде/Глимт

Рубен дебютирует в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед". Выглядит иронично, ведь со "Спортингом" португальский специалист участвовал в Лиге Чемпионов. В общей таблице "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место с 9-ю очками, "Буде/Глимт" - на 17-м месте с 7-ю очками. Подробнее о матче - по ссылке выше.

В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026

Сборная Украины попала во вторую корзину. В этой корзине вместе с нашей сборной Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия. С этими командами наша сборная не встретится.

По теме
yellow-arrow
"Западночешская лавина игнорирует киевлян". Динамо – Виктория. Обзор послематчевой чешской прессы
yellow-arrow
Шовковский: Наш план на игру с Викторией работал до первого пропущенного гола
yellow-arrow
Гол-красавец Кабаева не спас. Динамо - Виктория 1:2. Видео голов и обзор матча
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости