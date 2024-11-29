Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа четверга?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Динамо - Виктория 1:2. Киевляне потеряли теоретические шансы на прямой выход в 1/8 финала ЛЕ
Матч против "Виктории Пльзень" не стал переломным для подопечных Александра Шовковского. И хоть они смогли забить свой первый гол в этом сезоне ЛЕ, киевляне так и не смогли добыть первые очки после пяти туров. Поражение от чешской команды.
Артем Довбик забил и отдал ассист, впрочем, оба раза из офсайда
Центральный матч 5-го тура Лиги Европы состоялся в Лондоне, где "Тоттенхэм" принимал "Рому". Матч получился интересным и не только потому, что в стартовом составе гостей вышел украинец Артем Довбик. Римляне дважды сравнивали счет в этом поединке, оба раза "шпоры" забивали первыми (2:2).
Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций
На этот раз нападающий забил в ворота немецкого "Хайденхайма". "Челси" побеждает со счетом 2:0. Таким образом, у Михаила в текущем сезоне ЛК уже 3 гола и 3 ассиста (в 4-х сыгранных матчах). И он является одним из лидеров турнира по показателю гол+пас.
Бывший тренер Челси официально возглавил клуб из Чемпионшипа
На своем официальном сайте "Ковентри Сити" объявил о назначении Фрэнка Лампарда новым главным тренером клуба. 46-летний англичанин подписал контракт с "небесно-голубыми" на два с половиной года. На данный момент его новый клуб занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 17 очками после 17-ти сыгранных туров.
Огненный и дебютный матч Аморима. МЮ победил Буде/Глимт
Рубен дебютирует в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед". Выглядит иронично, ведь со "Спортингом" португальский специалист участвовал в Лиге Чемпионов. В общей таблице "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место с 9-ю очками, "Буде/Глимт" - на 17-м месте с 7-ю очками. Подробнее о матче - по ссылке выше.
В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026
Сборная Украины попала во вторую корзину. В этой корзине вместе с нашей сборной Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия. С этими командами наша сборная не встретится.
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