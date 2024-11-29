Более двух тысяч оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки
Плюс ещё одно средство ПВО
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По последним данным, Силы обороны за сутки уничтожили 2020 российских оккупантов, а также 33 бронемашины и 34 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:
- личный состав - около 738660 (+2030)
- танки - 9458 (+8)
- ББМ - 19339 (+33)
- артиллерийские системы - 20885 (+34)
- РСЗО - 1255 (+0)
- средства ПВО - 10056 (+1)
- самолеты - 369 (+0)
- вертолеты - 329 (+0)
- БПЛА ОТР - 19750 (+89 )
- крылатые ракеты - 2851 (+86)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- специальная техника - 3700 (+3)
- автомобильной техники и автоцистерны - 30272 (+86)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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