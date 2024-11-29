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Более двух тысяч оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

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Более двух тысяч оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

Zelensky Telegram-channel

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По последним данным, Силы обороны за сутки уничтожили 2020 российских оккупантов, а также 33 бронемашины и 34 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:

  • личный состав - около 738660 (+2030)
  • танки - 9458 (+8)
  • ББМ - 19339 (+33)
  • артиллерийские системы - 20885 (+34)
  • РСЗО - 1255 (+0)
  • средства ПВО - 10056 (+1)
  • самолеты - 369 (+0)
  • вертолеты - 329 (+0)
  • БПЛА ОТР - 19750 (+89 )
  • крылатые ракеты - 2851 (+86)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • специальная техника - 3700 (+3)
  • автомобильной техники и автоцистерны - 30272 (+86)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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