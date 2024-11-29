Зеленский: Путин может размахивать своим "Орешником" только для срыва усилий Трампа
Главная цель эскалации
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на
"К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. Более того, Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну.
Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Президента Трампа ничего не получилось - чтобы он не смог закончить войну.
Путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас - это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия России", - написал Зеленский в Telegram.
Напомним, 21 ноября россияне ударили по Днепру новой баллистической ракетой средней дальности, созданной на основе более старой МБР "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерной боеголовки.
Популярное сейчас
- Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций. ВИДЕО
- Лига Европы. Динамо – Виктория Пльзень 1:2. Снова за рыбу деньги
- Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов
- Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Тренер Челси отметил Мудрика после матча ЛК против против Хенденхайма