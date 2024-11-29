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Зеленский: Путин может размахивать своим "Орешником" только для срыва усилий Трампа

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Зеленский: Путин может размахивать своим "Орешником" только для срыва усилий Трампа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последнее заявление российского диктатора Владимира Путина о возможных ударах новыми баллистическими ракетами "Орешник" по центрам принятия решений в Киеве.

"К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. Более того, Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну.

Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Президента Трампа ничего не получилось - чтобы он не смог закончить войну.

Путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас - это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия России", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним, 21 ноября россияне ударили по Днепру новой баллистической ракетой средней дальности, созданной на основе более старой МБР "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерной боеголовки.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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