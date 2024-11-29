Более 80 сбитых шахедов. Как справилась ПВО после очередного налета?
Отличная работа
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 29 ноября 2024 года противник атаковал Украину 132-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф. К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 88 "шахедов" в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 41 БпЛА - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 1 дрон вернулся в Россию. Вследствие российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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