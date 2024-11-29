Силы обороны атаковали нефтебазу в Ростовской области - Генштаб
Результативный удар
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В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется как минимум два очага возгорания.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны.
"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии рф.
Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.
Задание выполнено подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
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