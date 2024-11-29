Украина получила первую финансовую помощь от Южной Кореи

Украина получила финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов от Южной Кореи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы. В этом году между нашими правительствами было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов", - написал он в Telegram.

В апреле 2024 года правительства Украины и Кореи заключили соглашение, которое предоставляет возможность Украине привлекать кредиты на сумму до $2,1 млрд в течение 2024 - 2029 годов.

На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.