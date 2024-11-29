Украина получила первую финансовую помощь от Южной Кореи
Развитие азиатского направления
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина получила финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы. В этом году между нашими правительствами было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов", - написал он в Telegram. В апреле 2024 года правительства Украины и Кореи заключили соглашение, которое предоставляет возможность Украине привлекать кредиты на сумму до $2,1 млрд в течение 2024 - 2029 годов. На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября
- "Западночешская лавина игнорирует киевлян". Динамо – Виктория. Обзор послематчевой чешской прессы
- Довбик забивал, но есть нюанс. Тоттенхэм - Рома 2:2. Обзор матча и видео голов
- "Мы от украинцев такого не ожидали". ПСВ – Шахтер. Обзор послематчевой нидерландской прессы
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн