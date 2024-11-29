Украина вернула тела полтысячи павших военных
Вечная память
Фото из открытых источников
По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Согласно данным, возвращено 397 погибших военных на Донецком направлении, 24 - с Луганского направления, 64 - с Запорожского направления, а также 17 украинцев из российских моргов. В Координационном штабе отметили, что павших военных удалось вернуть при содействии Международного Комитета Красного Креста. Установление личностей погибших проведут в кратчайшие сроки. 8 ноября Украина вернула тела 563 павших военных.
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Опубликовал: Александр Бураков
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