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Украина вернула тела полтысячи павших военных

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Украина вернула тела полтысячи павших военных

Фото из открытых источников

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По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Согласно данным, возвращено 397 погибших военных на Донецком направлении, 24 - с Луганского направления, 64 - с Запорожского направления, а также 17 украинцев из российских моргов.

В Координационном штабе отметили, что павших военных удалось вернуть при содействии Международного Комитета Красного Креста.

Установление личностей погибших проведут в кратчайшие сроки.

8 ноября Украина вернула тела 563 павших военных.
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Опубликовал: Александр Бураков
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